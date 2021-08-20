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Суспільство

20 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в Москві проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни на Донбасі, ситуації в Білорусі і подій в Афганістані

Які події очікуються?

  • Україна долучається до європейської системи сумісності COVID-сертифікатів.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель в Москві проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни на Донбасі, ситуації в Білорусі і подій в Афганістані.
  • У Карлових Варах (Чехія) розпочнеться міжнародний кінофестиваль.
  • У Києві проведуть другу репетицію військового параду до Дня Незалежності. Рух транспорту буде обмежено.
У Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві відбулася перша репетиція параду до Дня Незалежності (фотогалерея)

Для проведення репетиції рух у центрі столиці України було перекрито

Цей день в історії

  • 1884 року народився священик Української греко-католицької церкви Омелян Ковч, праведник України, який рятував євреїв від нацистів під час Голокосту. Помер в німецькому концтаборі в 1944 році. Беатифікований 2001 року.

  • 1939 року радянсько-монгольські війська почали наступальну операцію проти японської армії на річці Халкін-Гол.
  • 1940 року в передмісті Мехіко іспанський революціонер Рамон Меркадер льодорубом смертельно поранив російського емігранта, комуністичного ідеолога Льва Троцького, який помер наступного дня.
  • 2020 року отруїли російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичним агентом «Новичок».
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