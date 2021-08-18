Росія: суд затвердив постановку Навального на облік як схильного до втечі

Мосміськсуд у Росії відхилив апеляцію Олексія Навального на постановку його на профілактичний облік як схильного до втечі. У зв’язку з цим рішення суду першої інстанції вступило в законну силу.

Навального внесла до списку схильних до втечі комісія слідчого ізолятора «Матроська тиша», пояснивши це тим, що він публічно говорив про намір втекти. Опозиціонер назвав вимовлені слова жартом.

Через постановку Навального на облік співробітники колонії міста Покров Володимирської області Росії, в якій опозиціонер відбуває покарання, протягом ночі кілька разів переривають його сон, щоб перевірити наявність засудженого в камері. Навальний називає це справжніми «тортурами безсонням», вказуючи, що немає жодної реальної причини вважати його схильним до втечі.

Навальний перебуває у колонії з початку лютого. Згідно з вироком, термін його ув’язнення завершується восени 2023 року. Волков та Жданов перебувають за кордоном.

Кримінальне переслідування Навального і його прихильників розцінюється правозахисниками як політичні справи проти опозиції. Звільнити його вимагали Сполучені Штати і Євросоюз. Він визнаний політичним в’язнем правозахисною організацією «Меморіал».