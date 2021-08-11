Росія: Навальному висунули звинувачення у новій кримінальній справі

Слідчий комітет Росії висунув опозиціонеру Олексію Навальному звинувачення у новій кримінальній справі.

Політика звинувачують у створенні організації, що зазіхає на особистість і права громадян. За цією статтею політику, який вже відбуває ув’язнення в колонії, загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

За версією слідства, Навальний, разом зі своїми соратниками Леонідом Волковим та Іваном Ждановим, створили організацію, від імені якої і на своїх особистих сторінках закликали громадян до участі в неузгоджених мітингах у січні цього року. Самого політика 17 січня затримала поліція в підмосковному аеропорту Шереметьєво, потім він перебував у «Лефортово» до етапування у колонію.

Крім того, повідомляє Слідчий комітет, Навальний – один з засновників Фонду боротьби з корупцією. Діяльність фонду, вважає слідство, була пов’язана зі «спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь». Організація була внесена в Росії до переліку іноземних агентів, потім – у список екстремістських організацій і заборонена.

Навальний перебуває у колонії з початку лютого. Згідно з вироком, термін його ув’язнення завершується восени 2023 року. Волков та Жданов перебувають за кордоном.

Кримінальне переслідування Навального і його прихильників розцінюється правозахисниками як політичні справи проти опозиції. Звільнити його вимагали Сполучені Штати і Євросоюз. Він визнаний політичним в’язнем правозахисною організацією «Меморіал».