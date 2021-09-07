«Тактика залякування триває». Активісти ‒ про нові затримання кримських татар у Криму

Минулий тиждень позначився новою хвилею репресій щодо кримськотатарських активістів в окупованому Криму. 4 вересня відбувся обшук у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, після чого його відвезли в невідомому напрямку; пізніше стало відомо, що він затриманий і перебуває в будівлі ФСБ Росії в Криму та Севастополі. Цього ж дня у Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в Криму російські силовики затримали приблизно 40 осіб.

Близький до російського уряду Криму сайт «Крыминформ» повідомив із посиланням на джерело в російських правоохоронних органах у неділю, що кримських татар 3‒4 вересня затримали «в межах розслідування кримінальної справи про пошкодження газогону», і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Російські силові відомства досі офіційно не коментували ситуацію з затриманнями в Криму. Крим.Реалії звернулися з інформаційним запитом до російських правоохоронних органів.

На думку голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, нова хвиля обшуків і затримань кримських татар у Криму 3‒4 вересня, серед них і затримання Нарімана Джеляла (Джелялова) є помстою російської влади за організований Україною саміт «Кримськрї платформи».

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров у коментарі Крим.Реалії висловив думку, що не тільки участь у роботі «Кримської платформи», а й загалом активна позиція Нарімана Джеляла стали причинами його арешту російськими силовиками.

Репресії кримських татар не припинялися ‒ навіть більше, вони анітрохи не слабшають

«Репресії кримських татар не припинялися ‒ навіть більше, вони анітрохи не слабшають. Тактика залякування триває. Справжня причина, звісно ж, у тому, що кримськотатарський народ так і не визнав Крим «російським». А ось затримання Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу, я розцінюю як «відповідь» за його активність загалом і за участь у «Кримській платформі» зокрема. І, нарешті, затримання 50‒60 осіб із тих, хто прийшов підтримати родичів чи співвітчизників, вказує на сильний страх окупаційної влади навіть перед невеликою кількістю людей, які зібралися разом. Як же далеко можуть піти окупаційні силовики? А рівно настільки, скільки їм буде дозволено. Нами. Державою Україна. Державами, які створили «Кримську платформу». Іншими країнами, які позиціонують себе як друзі України. Наше завдання ‒ деокупація Криму й повне відновлення територіальної цілісності України. Для цього потрібно посилити санкції до такої міри, щоб «справді подіяло». Армію треба зміцнити. Дипломатія краще працює, коли гармати напоготові стоять. А те, що Путін біситься, ‒ це добре, значит,ь ми на правильному шляху», ‒ розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Кримськотатарський активіст, громадський активіст Заїр Смедля (Смедляєв) також опинився серед затриманих російською поліцією активістів 4 вересня. Він вважає, що останні події демонструють схильність Росії у своїй політиці до навішування ярликів кримським татарам.

Можна припустити, що імперський заклик «Крим ‒ без кримських татар» укотре набув статусу державної політики в Криму

«Нова хвиля репресій проти кримських татар цілком прогнозована. Пов’язана вона, найімовірніше, з головною метою, яку, ймовірно, поставили перед силовиками, ‒ її висловлювали деякі силовики у грубій формі під час затримання кримських татар у Сімферополі: «Ми вас зламаємо», «Ми вас знищимо»! Таким чином можна припустити, що імперський заклик «Крим ‒ без кримських татар» укотре набув статусу державної політики в Криму. Можна припустити, що й надалі відбуватимуться викрадення й арешти кримських татар, навішуватимуть чергові ярлики «націоналістів», «екстремістів», «терористів», до яких тепер додали «диверсантів». Для того, щоб кримських татар і їхніх представників очорнити й показати в негативному світлі в очах світової спільноти, спецслужби (Росії ‒ ред.) намагатимуться повісити всі свої прогріхи й невдачі на кримських татар. Не здивуюся, що раптом виявиться, що в падінні упродовж місяця семи російських літальних апаратів виявиться кримськотатарський слід і що частина літаків і вертольотів зазнала аварій через допис у соціальних мережах якогось кримськотатарського активіста, а падіння ракет на космодромі «Східний» і пробоїна на орбітальній станції ‒ диверсії, вчинені за дорученням Меджлісу кримськотатарського народу як помста за його заборону і визнання екстремістською організацією. Можна тисячі разів ставити негативне тавро на кримських татар, можна сотнями арештовувати наших співвітчизників, можна тисячами штрафувати нас, але ніщо з цього не зможе змінити нашу любов до Батьківщини, свого народу, своєї землі, своєї релігії й історії, наших принципів мирної боротьби за свої права і свободи», ‒ сказав Крим.Реалії громадський активіст.

На думку члена Меджлісу кримськотатарського народу Гаяни Юксель, Росія таким чином продемонструвала, що готова нарощувати тиск на кримських татар.

Вони діють за старим радянським принципом «була б людина, а стаття знайдеться», але ведуть свою роботу ще безпринципніше, ніж за радянських часів

«Чергова хвиля репресій у Криму, в результаті якої викрадені п’ять кримських татар і затримані пиблизно 40 осіб, які прийшли до будівлі ФСБ 4 вересня, може бути в першу чергу розглянута як реакція на проведення Україною «Кримської платформи». Сам собою захід «Кримська платформа» став чіткою демонстрацією з боку світової громадськості провальності ідеї Росії, що треба «просто почекати» визнання Криму російською територією цивілізованим світом. Саміт «Кримської платформи» показав, що така тактика очікування виявилася програшною. Інша справа, що завжди складно з точки зору логіки та здорового глузду оцінювати дії окупантів у Криму. Найімовірніше, вони діють за старим радянським принципом «була б людина, а стаття знайдеться», але ведуть свою роботу ще безпринципніше, ніж за радянських часів. Тут уже вимальовуються контури справи про нібито диверсію, найімовірніше, фабрикуватимуть саме таку справу. І те, що затримані відмовляються від адвокатів, свідчить про те, що на них психологічно тиснуть і, можливо, навіть фізично. Наскільки далеко окупанти можуть зайти? Коли немає принципів і моралі, репресії можуть бути найрізноманітнішими, і рівень тиску на кримських татар може збільшуватися у прогресії», ‒ прокоментувала ситуацію Крим.Реалії Гаяна Юксель.

Експерт у сфері міжнародного права, професор Борис Бабін висловив Крим.Реалії думку, що нову хвилю репресій російських силовиків щодо кримських татар у Криму можна вважати провокацією і «перевіркою на міцність» створюваних механізмів «Кримської платформи».

Нові обшуки, викрадення і позбавлення волі стають не тільки очевидною провокацією росіян, а й своєрідною «перевіркою на міцність» створюваних механізмів «Кримської платформи»

«Нова хвиля репресій проти кримських татар була абсолютно прогнозована й очікувана. Окремі російські каральні структури, які постійно діють у Криму, мають відповідну пряму антикримськотатарську спеціалізацію, річний і квартальний плани щодо виявлених «терористів» і «екстремістів». Найімовірніше, цей давно запланований етап расової дискримінації в Криму навіть дещо відклали через проведення в серпні саміту «Кримської платформи» ‒ можливо, з тим, щоб не дати владі України настільки очевидного предмета для обговорення з іншими цивілізованими країнами світу в серпні. Тому нові обшуки, викрадення і позбавлення волі стають не тільки очевидною провокацією росіян, а й своєрідною «перевіркою на міцність» створюваних механізмів платформи. Тепер держави-учасниці цієї інституції мають продемонструвати спільну позицію щодо переслідувань корінного народу в Криму. Очевидним ефективним засобом реагування на ситуацію, вже озвучену українськими чиновниками, могло б стати запровадження нових «кримських» санкцій і винесення цього питання на окреме обговорення в міжнародних організаціях», ‒ сказав Бабін.

На думку кримського адвоката Айдера Азаматова, події, що відбулися, «ще більше розпалюють ситуацію в Криму».

Людей затримали біля ФСБ, як завжди, з метою залякування

«Думаю, це помста Наріманові Джелялу за участь у «Кримській платформі». А людей затримали біля ФСБ, як завжди, з метою залякування. Але такі дії силовиків лише ще більше розпалюють ситуацію в Криму, особливо в середовищі кримськотатарського населення. Ця акція була спланована тільки для залякування. Силовики, як завжди, промацують реакцію людей на такі дії, як обшук, викрадення, затримання й висунення звинувачення в диверсіях, щодо відомих особистостей, серед яких і Наріман», ‒ зазначив у коментарі Крим.Реалії адвокат.

Кримськотатарський активіст Едем Дудаков упевнений, що затримання Нарімана Джеляла є помстою російської влади за його участь у «Кримській платформі».

Це жнива влади й силовиків Росії через «Кримську платформу»

«Я не знаю, що затриманим 3 вересня й Наріманові Джелялу інкримінуватимуть ‒ тероризм, екстремізм чи адміністративне порушення… Але те, що це помста за активну підтримку «Кримської платформи», ‒ однозначно. А яке буде покарання? Поживемо, побачимо. Там, якщо треба підібрати статтю конкретній людині, перелік стандартний ‒ підкинути щось, залежно від того, яке покарання визначила влада й каральні органи. Силовики самі організовують якусь дію, а звинувачують у цьому затриманих, із відповідними готовими висновками «експертів» ‒ відбитки, біологічний матеріал тощо. Або ‒ якийсь «намір» затриманих підпадає під «тероризм» чи «екстремізм» із секретними свідками. Або, що менш імовірно, це зроблене для того, щоб налякати й змусити виїхати на материк. У будь-якому разі, це жнива влади й силовиків Росії через «Кримську платформу», ‒ поділився своєю думкою з Крим.Реалії активіст.

Кримський громадський активіст і журналіст Рагім Гумбатов у коментарі Крим.Реалії висловив думку, що те, що відбувається, демонструє бажання російської влади вирішувати проблемні для них питання силовими методами.

Влада таким чином демонструє своє ставлення до подій і процесів навколо «кримського питання»

«Затримання шанованих, активних кримських татар зараз, судячи з усього, ‒ це відповідь на проведення «Кримської платформи» і ухвалені на цьому заході рішення. Треба думати, що влада таким чином демонструє своє ставлення до подій і процесів навколо «кримського питання». Ймовірно, застосування репресивних методів паралельно має вселяти кримському населенню страх і безнадію перед силовими операціями і застерегти від можливих протестних виступів. Таке протиставлення може викликати лише співчуття, коли влада обирає стиль силової поведінки, вважаючи, що лише так треба проводити політику в країні. Сумно це все, викликає подив і жаль», ‒ зазначив громадський активіст.

Кримськотатарський активіст Марлен Мустафаєв висловив думку, що дії російських силовиків у Криму спрямовані на те, щоб залякати кримських татар.

Нова хвиля репресій у Криму пов’язана з тим, щоб ізолювати людей, які мають активну життєву позицію

«На мій погляд, нова хвиля репресій у Криму пов’язана з тим, щоб ізолювати людей, які мають активну життєву позицію. Крім усього, це послання означає: якщо викрали твого родича, друга, сусіда і ти вимагаєш інформації про місце його перебування, май на увазі, що ти будеш затриманий. Починаючи з 2014 року й до цього дня, на Кримському півострові повсюдно відбуваються обшуки, арешти, вбивства ні в чому не винних громадян (Решат Аметов і Набі Рахімов), викрадення людей і тортури. Під жорна кримінальної системи потрапляють цілі сім’ї, яким дають величезні терміни. Сказати, наскільки далеко вони ще підуть, які ще витончені способи тиску проти народу вони застосовуватимуть, складно ‒ адже все, що відбувається, не вкладається в голові й виходить за межі загальнолюдських і правових норм. Додам: чим більше народ реагуватиме на біду, що спіткала його співвітчизників, і мирно протистоятиме діям силовиків, тим складніше їм буде чинити беззаконня і несправедливість», ‒ окреслив Крим.Реалії своє бачення проблеми активіст.

За словами активіста об’єднання «Кримська солідарність» Енвера Шерфієва, російська влада готова посилювати пригнічення мирного спротиву кримських татар у Криму.

Кремль готовий застосувати всі наявні в нього інструменти для боротьби з тим контингентом людей, які не згодні з його політикою

«Нова хвиля репресій у Криму проти мусульман Криму пов’язана з придушенням незгоди з репресивним режимом Кремля. Як показує практика, Кремль готовий застосувати всі наявні в нього інструменти для боротьби з тим контингентом людей, які не згодні з його політикою ‒ не має значення, це мусульмани Криму чи інші народи, які проживають у Криму. У той момент, коли в Криму корінний народ Криму мирними способами відстоює свої права, репресивний режим намагається силою зупинити мирний спротив кримських мусульман, кримських татар. Прикладом цього можуть бути сфабриковані справи, коли активістів «Кримської солідарності» заарештовують на тривалі терміни, нібито за участь в організації «Хізб ут-Тахрір», ‒ сказав Крим.Реалії активіст.

Кримськотатарський активіст Мансур Тейфук вбачає в тому, що відбувається, подальші спроби російської влади дискредитувати Меджліс кримськотатарського народу.

Не випадково, що на тлі «виборів» та ініційованої Меджлісом кримськотатарського народу «Кримської платформи» головною мішенню режиму став Наріман Джелял

«Так звана «передвиборча кампанія» на території Криму ознаменувалася новим колом репресій щодо кримських татар. (Після анексії півострова російська влада з 2016 року почала протиправно проводити на окупованій частині України, на Кримському півострові, вибори в Держдуму ‒ нижню палату парламенту Росії. Україна, США, Євросоюз і ще низка країн світу вважають ці голосування незаконними, а проти осіб, які брали участь у виборчому процесі, запроваджені персональні санкції ‒ ред.). Не випадково, що на тлі «виборів» та ініційованої Меджлісом кримськотатарського народу «Кримської платформи» головною мішенню режиму став громадський і політичний діяч, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман-ага Джелял. Як відомо, Меджліс на території Росії – заборонена організація (цю заборону Росія протиправно насаджує й на окупованій частині України ‒ на Кримському півострові – ред.), і для повної дискредитації представницького органу вдалися до нових формулювань, затримавши кримських татар і звинувативши в нібито організованій диверсії з участю заступника голови Меджлісу. Спостерігаючи за тим, як проводилися так звані «слідчі заходи», стає зрозуміло, що силовим структурам начхати не тільки на свої та міжнародні закони, а й на елементарні права людини», ‒ зазначив у коментарі Крим.Реалії активіст.

ДОВІДКА: У селі Первомайському Сімферопольського району Криму російські силовики 3–4 вересня затримали Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова. Також 4 вересня в селі Первомайському Сімферопольського району відбувся обшук у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, після чого затримали й його.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального під Сімферополем, хоча точно не відомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».