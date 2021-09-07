Британія закликала російську владу звільнити арештованих в Криму кримських татар

Британія засуджує затримання російськими силовиками кримськотатарських активістів у минулі вихідні і закликає звільнити їх.

«Британія засуджує затримання 5 кримських татар включаючи заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх, як і всіх українських політв’язнів», – мовиться у повідомленні посольства Сполученого королівства в Україні.

3-4 вересня у Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ятьох людей, зокрема кримськотатарського політика Нарімана Джеляла. 6 вересня підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення про арешт затриманих, зокрема Джеляла арештували на два місяці.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, «факт пошкодження з інших джерел підтвердити не вдалося».

Російські силові відомства офіційно ситуацію з затриманнями в Криму в минулі вихідні досі не коментували.

В Україні затримання пов’язують, зокрема, з проведенням установчого саміту «Кримської платформи».