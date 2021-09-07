ФСБ стверджує, що в Криму сталася диверсія на газопроводі, яку організували ГУР і Меджліс

Російська Федеральна служба безпеки заявила 7 вересня, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Меджліс кримськотатарського народу причетні до організації диверсії, яка нібито сталася на газопроводі в окупованому Криму 23 серпня.

ФСБ заявляє, що в межах розслідування заарештувала трьох підозрюваних, а виконавцям українська сторона нібито обіцяла близько 2 тисяч доларів (це 54 тисячі гривень за поточним курсом).

«У ході проведених оперативно-розшукових заходів і слідчих дій встановлено, що диверсія організована територіальним підрозділом Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Херсоні – так званою оперативною службою «Таврія» за участю забороненої в Росії організації «Меджліс кримськотатарського народу», – цитують російські інформагенції заяву ФСБ.

3-4 вересня у Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ятьох людей, зокрема кримськотатарського політика Нарімана Джеляла. 6 вересня підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення про арешт затриманих, зокрема Джеляла арештували на два місяці.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно невідомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, «факт пошкодження з інших джерел підтвердити не вдалося».

Російські силові відомства офіційно ситуацію з затриманнями в Криму в минулі вихідні досі не коментували.

В Україні затримання пов’язують, зокрема, з проведенням установчого саміту «Кримської платформи».