Головне на ранок: у Криму суд арештував Нарімана Джеляла, в Афганістані протестують жінки, Україна може перейти в «жовту» зону

Родичі загиблих у катастрофі MH17 звинуватили Росію у брехні, у Криму суд заарештував затриманого в минулі вихідні кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла, афганські жінки знову вийшли на акцію протесту, глава МОЗ прогнозує перехід України з «зеленої» в «жовту» зону епідемічної небезпеки з 13 вересня, ПАРЕ відправить кількох спостерігачів на вибори у Росію.

Родичі загиблих у катастрофі MH17 почали виступати в суді і звинуватили владу Росії в брехні

У Нідерландах на суді у справі про збиття в 2014 році малайзійського літака рейсу MH17 на сході України пролунали звинувачення у брехні на адресу російського уряду. 6 вересня на процесі почали виступати родичі загиблих. Ріа ван дер Стін, яка втратила у катастрофі батька і мачуху, була першою з членів родин загиблих, хто дав свідчення 6 вересня. Вона звинуватила Москву в приховуванні своєї ролі в тому, що сталося. За словами ван дер Стін, вона хоче, щоб її почули представники «нинішнього російського режиму». Про бажання виступити в суді заявили понад 90 рідних загиблих.

Суд заарештував затриманого в Криму Нарімана Джеляла на два місяці – активісти

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя в окупованому Криму заарештував затриманого в минулі вихідні кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла на два місяці, до 4 листопада. Сторона захисту наголошувала, що у Джеляла є малолітні діти та на його утриманні перебувають хворі батьки, однак суд став на бік обвинувачення. Наріман Джелял, у свою чергу, заявив, що допускав кримінальне переслідування ще з 2014 року, але продовжував щоразу повертатися на територію Криму і відмовлявся залишати півострів.

Жінки вийшли на акцію протесту на півночі Афганістану, попри погрози талібів

Афганські жінки знову вийшли на акцію і закликали зберегти свої права під правлінням «Талібану» – цього разу в місті Мазарі-Шаріф на півночі країни. Група жінок зібралася у центрі міста 6 вересня, тримаючи на руках плакати з написами «Порушення прав жінок = Порушення прав людини» і «Ми хочемо участі в політиці на всіх рівнях», свідчать фотографії, опубліковані в соціальних мережах. Організатори протесту повідомили Радіо Свобода, що бойовики руху «Талібан» зупинили журналістів, які намагалися висвітлити демонстрацію, і побили декого з них. За словами очевидців, таліби також погрожували тим, хто брав участь у протесті, й ображали їх.

Коронавірус: Ляшко прогнозує перехід у «жовту» зону з 13 вересня

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує перехід України з «зеленої» в «жовту» зону епідемічної небезпеки через коронавірусне захворювання COVID-19 із 13 вересня. Переважно обмеження стосуватимуться масових заходів. За словами Ляшка, згідно з постановою уряду, на «жовтий» рівень переходить відразу вся Україна. Якщо місцями відбуватиметься погіршення до «помаранчевого» чи «червоного» рівня, країна перейде до регіонального розподілу на зони. Зараз небезпеки переходу на «помаранчевий» або «червоний» рівень немає в жодному регіоні України, додав міністр.

ПАРЄ відправить на вибори до Росії п’ятьох спостерігачів

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відправить п’ятьох спостерігачів за виборами в Росії. Команда буде працювати в Москві з 17 по 19 вересня. За підсумками візиту вони підготують звіт про те, як Росія дотримується зобов’язань в електральній сфері. ПАРЄ зазначила, що провести повноцінну місію цього року не вийде через епідеміологічну ситуацію, а також тому що в Росію на майбутні вибори не приїдуть їхні міжнародні партнери – спостерігачі від ОБСЄ.