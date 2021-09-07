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Новини | Коронавірус

В Україні за останню добу померли від COVID-19 понад пів сотні пацієнтів, виявили 2192 нові випадки – МОЗ

За минулу добу шпиталізували 485 людей, 1429 – одужали, померли 53 пацієнти

В Україні за добу 6 вересня зафіксували 2192 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 197 дітей та 37 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 485 людей, 1429 – одужали, померли 53 пацієнти.

Протягом доби провели майже 48 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 300 504 людини, 54 054 – померли.

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