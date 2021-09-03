Коронавірус: у МОЗ і КМДА заперечили повідомлення про суворі обмеження в Києві з 15 вересня, Буковина наближається до «помаранчевої» зони

У Міністерстві охорони здоров’я і в Київській міській державній адміністрації заперечили повідомлення, які з’явилися в ЗМІ, що в Києві готуються з 15 вересня запровадити суворі обмеження через коронавірусну пандемію.

Тим часом у Чернівецькій області повідомляють про значне погіршення епідемічної ситуації з COVID-19.

Агентство «УНІАН» цитує пресслужбу МОЗ, де заявили, що станом на сьогодні підготовка до запровадження обмежень у Києві не ведеться і мова про це не йде.

Водночас у прес-службі уряду заявили, що наразі для таких дій немає потреби, бо ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 у Києві відповідають «зеленому» рівню епідемічної небезпеки, мовиться в повідомленні агентства.

Це ж агентство наводить і відповідь пресслужби КМДА на запитання з приводу таких повідомлень: «Такої інформації в нас нема».

Певні нові обмеження можливо запровадити в Києві чи іншому місці, якщо ця місцевість опиниться на «жовтому», а потім на «помаранчевому» рівні, суворі ж обмеження запроваджуються вже при «червоному» рівні епідемічної небезпеки.

Рішення про переведення регіону на «червоний» рівень ухвалює урядова Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за індикативними показниками епідемічної ситуації, які подає МОЗ.

Раніше фахівці прогнозували, що восени Україна повернеться до «червоної» зони з найсуворішими карантинними обмеженнями.

Також 3 вересня голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук заявив, що Чернівецька область перебуває за крок до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, стрімко наближаючись до неї за епідемічними показниками.

Таким чином, Буковина може опинитися відразу в «помаранчевій» зоні, «перестрибнувши» «жовту».

На цей час уся територія України вважається на «зеленому», найнижчому рівні епідемічної небезпеки.