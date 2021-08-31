З 1 вересня у школах Києва діятиме низка заборон, пов’язаних з СOVID-19 – КМДА

У Києві встановлено низку заборон, що діятимуть у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах із 1 вересня, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, та інклюзивно-ресурсних центрах у Києві заборонять:

У разі встановлення «зеленого» рівня епідеміологічної безпеки:

проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;

вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

У разі встановлення «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;

проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;

вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

У разі встановлення «червоного» рівня епідеміологічної безпеки:

відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.

Крім того, передбачена необхідність забезпечити організацію проведення батьківських консультацій/зборів в онлайн-режимі.

Раніше уряд продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня 2021 року. Наразі на території всієї країни встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки. Завтра в Україні починається навчальний рік.