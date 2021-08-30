МОН відправило у регіони роз’яснення, яким бачить новий навчальний рік

Міністерство освіти і науки повідомило, що надіслало на місця роз’яснення щодо особливостей освітнього процесу під час нового навчального року.

«У 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину... Освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо», – йдеться в повідомленні МОН з витягами із листа.

Повідомляється, що перший урок у новому навчальному році рекомендовано присвятити відзначенню 30-ї річниці Незалежності України.

«1 вересня заклади також можуть долучитися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів. Трансляція уроку розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-сторінці ГС «Освіторія». Одним із пріоритетних напрямів формування безпечного та інклюзивного освітнього середовища у школах є осучаснення системи шкільного харчування... Наразі в межах даного напряму відбувається модернізації харчоблоків, оновлення нормативно-правового забезпечення, оновлено меню шкільної їдальні, проводяться вебінари та майстер-класи», – додають у Міністерстві.

Лист МОН також містить інформацію щодо освітніх програм, підготовки до проведення ДПА, створення безбар’єрного простору тощо.

Новий начальний рік в Україні традиційно стартує 1 вересня.