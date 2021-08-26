Усі школи розпочнуть навчальний рік 1 вересня – Шмигаль

Новий навчальний рік розпочнеться вчасно, 1 вересня, та проходитиме у звичному режимі, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 26 серпня.

«Наразі країна перебуває на «зеленому» рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою. Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів. Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил» , – сказав Шмигаль.

За його словами, школи підготовлені та мають усе необхідне. Водночас, наголосив голова уряду, важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є вакцинація освітян. «Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників», – сказав Шмигаль.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет раніше запевнив, що освітній процес триватиме незалежно від розвитку пандемії COVID-19. Якщо заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми, змішана чи дистанційна.