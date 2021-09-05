Міністри охорони здоров’я G20 обговорюють стратегію стримування пандемії COVID-19

Міністри охорони здоров’я «Групи двадцяти» зустрічаються у Римі 5 вересня, щоб обговорити наступні кроки у глобальних зусиллях для стримування пандемії коронавірусної інфекції. У центрі уваги учасників дводенної зустрічі перебувають як поточні зусилля проти COVID-19, так і стратегії подолання пандемій у майбутньому.

Міністри також обговорюватимуть способи поліпшити обмін науковими знаннями та справедливіший доступ до вакцин.

Учасниця «Групи двадцяти» Австралія повідомила про майже 1700 нових заражених COVID-19 та три смерті 5 вересня в штатах Новий Південний Уельс та Вікторія, де тривають зусилля з приборкання нового спалаху, викликаного штамом «дельта». Натомість Сполучені Штати готуються до згортання фінансованих урядом програм, які збільшують щотижневі виплати з безробіття на час пандемії.