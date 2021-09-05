В Україні виявили 1379 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 4 вересня зафіксували 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 102 дитини і 28 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 899 людей, 407 – одужали, померли 17 пацієнтів.

Протягом доби провели майже 35 тисяч тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (141), Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 297 534 людини, 53 983 – померли.