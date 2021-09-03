МОЗ: Умань готова до безпечного святкування Рош га-Шана

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що Умань готова до безпечного святкування Рош га-Шана в умовах коронавірусної пандемії.

За повідомленням, Центр громадського здоров’я МОЗ України вже доставив майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч медичних масок для хасидських паломників в Умань.

Окрім безпекових та протиепідемічних заходів, місто також активно проводить вакцинацію, щоб сформувати безпечне середовище, додали у МОЗ. Усього в місті хоча б одним щепленням від COVID-19 охоплено понад 30 % населення, повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Вакцинація дає змогу нам повертатися до звичного життя. Так, цього року проведення масових заходів та прийняття паломників до Умані для святкування Рош га-Шана відбувається в рамках стабільної епідемічної ситуації в країні. Ми також посилили епідемічні норми, побудували чіткі маршрути для тестування після перетину кордону і завдяки підтримці міжнародних партнерів розгорнули додаткові місця тестування та контролю стану здоров’я в самій Умані», – цитує Кузіна пресслужба МОЗ.

Він додав, що для паломників уже розгорнуті намети Червоного Хреста, де вони зможуть отримати засоби індивідуального захисту, інформаційні матеріали і консультації. Також для лікування розгорнули основні та резервні ліжка у випадку необхідності надання ургентної медичної допомоги.

З 1 по 6 вересня очікують прибуття до Умані понад 20 тисяч паломників-хасидів. Загалом у Нацполіції прогнозували прибуття близько 50 тисяч паломників. Поліція в місті вже працює в посиленому режимі, а СБУ провела антитерористичні навчання.

Цього року Рош га-Шана відзначатимуть 7-8 вересня.

Минулого року через пандемію в Україні до 28 вересня був заборонений в’їзд іноземцям і особам без громадянства, із винятом лише для окремих категорій осіб.

Через коронавірус і карантинні обмеження до міста в 2020 році прибули, за різними оцінками, до трьох тисяч хасидів порівняно з 40 тисячами у попередньому році.

МВС України повідомляло, що Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана цього року відвідають три тисячі паломників – порівняно з 30-40 тисячами, які були в попередні роки. Це пов’язано з пандемією COVID-19.