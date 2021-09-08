Близько 30 тисяч хасидів із понад 10 країн світу зібралися в Умані, щоб відсвяткувати юдейський 5782 Новий рік – Рош га-Шана. Цього року паломники мали змогу безперешкодно потрапити до меморіального комплексу в Умані, попри пандемію COVID-19. Минулого року більшу частину хасидів не впустили в Україну через карантинні обмеження. Святкування триватиме з 7 до 8 вересня. Після цього хасиди роз’їжджатимуться по своїх домівках. В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що Новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.