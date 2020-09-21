В Умані відбулось святкування юдейського нового року – Рош га-Шана. Цьогоріч через коронавірус і карантинні обмеження до міста прибули, за різними оцінками, до трьох тисяч хасидів. Для порівняння, минулого року до Умані на святкування приїхали близько 40 тисяч хасидів.

Для забезпечення правопорядку залучили близько 600 українських поліцейських та 6 з Ізраїлю.

Святкування, за повідомленням поліції, пройшло спокійно. Носіння масок та інших правил карантину хасиди дотримувалися лише там, де охорона цього вимагала. На вулиці чи в приміщеннях маски хасиди майже не використовували.