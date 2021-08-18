Поліція очікує в Умані близько 50 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана

Цьогоріч до Умані для святкування Рош га-Шана можуть прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

«У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. На всі події, які відбуватимуться, ми будемо дуже швидко та своєчасно реагувати. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення служби», – сказав Клименко.

Також він уточнив, що наразі посилено присутність правоохоронців в аеропортах.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Минулого року святкування припали на 18-20 вересня, їм передували великі черги на кордоні з охочих потрапити в Україну хасидів на тлі коронавірусних обмежень.

Цього року Міністерство охорони здоров’я заявило, що в Умані готуються до прийому паломників-хасидів. Центр громадського здоров’я виділив 190 тисяч масок, які направлять в місто, а для тестувань на COVID-19 мають доставити 50 тисяч експрес-тестів.