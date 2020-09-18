Всі паломники-хасиди залишили територію біля КПП«Нові Яриловичі» – прикордонники

Паломники-хасиди станом на 16:00 18 вересня залишили територію на кордоні з Білоруссю біля пункту пропуску «Нові Яриловичі», повідомив Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«За нашою інформацією, всі вони залишили цю територію», – сказав Демченко.

Щодо термінів відновлення роботи КПП «Нові Яриловичі», то з цього приводу, за словами речника ДПСУ, має бути рішення уряду.

Про те, що паломники, які кілька днів перебували біля КПП, залишили територію прикордонного пункту, повідомив також заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного поста «Яриловичі» і попрямували відзначати Новий рік в Гомель, Пінськ і інші населені пункти Білорусі. Дякую співробітникам Прикордонної служби за вашу роботу із захисту державного кордону», – повідомив він у фейсбуці.

Геращенко зазначив, що наразі залишилося прибрати територію і КПП «Нові Яриловичі» зможе відновити свою роботу.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, який цьогоріч святкують 18-20 вересня.

Через це уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині.

Після цього частина паломників перемістилася до пункту пропуску «Виступовичі» в Житомирській області.

Там є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.