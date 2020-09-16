Кожного єврейського Нового року десятки тисяч хасидів здійснюють паломництво до Умані, де на єврейському кладовищі похований цадик Нахман (1772–1810 р.р.) – засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму.
Святкуючи Рош га-Шана, тисячі хасидів із різних верств цієї ультраортодоксальної релігійної течії, намагаються бути якнайближче до могили раббі Нахмана, бо вірять, що це принесе їм успіх і щастя.
Цього року святкування єврейського Нового року припадає на 18-20 вересня. Однак Україна – через погіршення епідеміологічної ситуації із коронавірусом – до 28 вересня заборонила в’їзд іноземцям та особам без громадянства. Винятки є лише для окремих категорій осіб.
За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, станом на 16 вересня на Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» перебувають «близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну».
Святкуючи Рош га-Шана, тисячі хасидів із різних верств цієї ультраортодоксальної релігійної течії, намагаються бути якнайближче до могили раббі Нахмана, бо вірять, що це принесе їм успіх і щастя.
Цього року святкування єврейського Нового року припадає на 18-20 вересня. Однак Україна – через погіршення епідеміологічної ситуації із коронавірусом – до 28 вересня заборонила в’їзд іноземцям та особам без громадянства. Винятки є лише для окремих категорій осіб.
За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, станом на 16 вересня на Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» перебувають «близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну».