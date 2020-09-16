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16 вересня 2020, Київ 18:44
Фотогалереї

Хасиди чекають на білорусько-українському кордоні: другий день у фото

15 вересня сотні хасидів, які вирушили до України для святкування Рош га-Шана, незважаючи на обмеження через пандемію коронавірусу, заблокували білорусько-український кордон після того, як прикордонники не впустили їх на українську територію.

Кожного єврейського Нового року десятки тисяч хасидів здійснюють паломництво до Умані, де на єврейському кладовищі похований цадик Нахман (1772–1810 р.р.) – засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму.

Святкуючи Рош га-Шана, тисячі хасидів із різних верств цієї ультраортодоксальної релігійної течії, намагаються бути якнайближче до могили раббі Нахмана, бо вірять, що це принесе їм успіх і щастя.

Цього року святкування єврейського Нового року припадає на 18-20 вересня. Однак Україна – через погіршення епідеміологічної ситуації із коронавірусом – до 28 вересня заборонила в’їзд іноземцям та особам без громадянства. Винятки є лише для окремих категорій осіб.

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ України, станом на 16 вересня на Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» перебувають «близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну».
На даний момент сотні євреїв-хасидів застрягли на прикордонному переході між пунктами пропуску &laquo;Нова Гута&raquo; (Білорусь) та &laquo;Нові Яриловичі&raquo; (Україна)
1 На даний момент сотні євреїв-хасидів застрягли на прикордонному переході між пунктами пропуску «Нова Гута» (Білорусь) та «Нові Яриловичі» (Україна)
Паломники розмовляють із&nbsp; українськими прикордонниками, які не впустили їх в Україну 15 вересня, на підставі чинності заборони в&#39;їзду для іноземців до 28 серпня, через погіршення ситуації із епідемією коронавірусу.
2 Паломники розмовляють із  українськими прикордонниками, які не впустили їх в Україну 15 вересня, на підставі чинності заборони в'їзду для іноземців до 28 серпня, через погіршення ситуації із епідемією коронавірусу.
Зараз багато хасидів чекають на узбіччі дороги біля переходу &laquo;Нова Гута&raquo;, Гомельська область, південний схід Білорусі&nbsp;
3 Зараз багато хасидів чекають на узбіччі дороги біля переходу «Нова Гута», Гомельська область, південний схід Білорусі 
На білоруському кордоні паломників пропустили, але українські прикордонники не впустили їх в Україну.
4 На білоруському кордоні паломників пропустили, але українські прикордонники не впустили їх в Україну.
Хасид грає на гітарі, очікуючи на дозвіл перетнути український кордон, однак немає жодної впевненості, що це буде&nbsp;
5 Хасид грає на гітарі, очікуючи на дозвіл перетнути український кордон, однак немає жодної впевненості, що це буде 
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Паломник стоїть перед українськими прикордонниками, які перекрили перехід через кордон на територію України
7 Паломник стоїть перед українськими прикордонниками, які перекрили перехід через кордон на територію України
Українські прикордонники і хасиди. Така ситуація на кордоні через те, що паломники не дослухалися закликів українського і ізраїльського урядів не їхати в Умань цього року через пандемію коронавірусу.
8 Українські прикордонники і хасиди. Така ситуація на кордоні через те, що паломники не дослухалися закликів українського і ізраїльського урядів не їхати в Умань цього року через пандемію коронавірусу.
Хлопчик-хасид сидить на дорозі, перекритій українськими прикордонниками.&nbsp; В Україні через зростання кількості інфікованих та хворих на COVID-19 до 28 вересня діє заборона на в&#39;їзд&nbsp; іноземців.&nbsp;
9 Хлопчик-хасид сидить на дорозі, перекритій українськими прикордонниками.  В Україні через зростання кількості інфікованих та хворих на COVID-19 до 28 вересня діє заборона на в'їзд  іноземців. 
Багато паломників, яким не дозволили в&#39;їхати в Україну через обмеження, пов&#39;язані із пандемією COVID-19, створили табір у Гомелі
10 Багато паломників, яким не дозволили в'їхати в Україну через обмеження, пов'язані із пандемією COVID-19, створили табір у Гомелі
Хасид спить на лаві у білоруському Гомелі. &nbsp;
11 Хасид спить на лаві у білоруському Гомелі.
 
Жителі Гомеля тепер звикають до незвичного вигляду численних паломників і на вулицях свого міста
12 Жителі Гомеля тепер звикають до незвичного вигляду численних паломників і на вулицях свого міста
Хасиди у Гомелі проводять вільний час переважно у молитві чи читанні Тори. Якщо паломників не пропустять на українському кордоні до 18 вересня, вони залишаться святкувати Рош га-Шана у цьому білоруському місті. Свято починається у суботу, коли за ортодоксальними традиціями багато речей підпадають під заборону, зокрема і подорожі.
13 Хасиди у Гомелі проводять вільний час переважно у молитві чи читанні Тори. Якщо паломників не пропустять на українському кордоні до 18 вересня, вони залишаться святкувати Рош га-Шана у цьому білоруському місті. Свято починається у суботу, коли за ортодоксальними традиціями багато речей підпадають під заборону, зокрема і подорожі.

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