СБУ провела антитерористичні навчання в Умані перед святкуванням юдейського Нового року

Служба безпеки України у Черкаській області провела планові тренування у межах підготовки до щорічного святкування юдеями Рош га-Шана, Нового року, повідомила пресслужба відомства.

«За легендою тренувань, «терористи» замінували 9-поверховий готель, що знаходиться на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані, та забарикадувалися в одному з його номерів. Зловмисники хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн. Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали «терористичну групу». У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції», – йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що координаційна група оцінила навчання, як успішні.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Минулого року святкування припали на 18-20 вересня, їм передували великі черги на кордоні з охочих потрапити в Україну хасидів на тлі коронавірусних обмежень.

Цього року Міністерство охорони здоров’я заявило, що в Умані готуються до прийому паломників-хасидів. Центр громадського здоров’я виділив 190 тисяч масок, які направлять в місто, а для тестувань на COVID-19 мають доставити 50 тисяч експрес-тестів.