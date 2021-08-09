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В Умані завершують підготовку до прийому паломників-хасидів – МОЗ

У МОЗ розповіли про протиепідемічні заходи, які вжиті для підготовки до святкування Рош га-Шана

В Умані завершують підготовку до безпечного прийому паломників-хасидів, які прибудуть на традиційне святкування юдейського нового року (Рош га-Шана). Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до цього святкування, дозволяє прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються — особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери», – наголосив Кузін.

Як розповіли у МОЗ, під час перевезення вірян організованими групами, перевізники мають організувати температурний скрінінг усіх паломників. Вхід на територію компактного скупчення паломників та місць паломництва буде дозволений за умови використання засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, після вимірювання температури безконтактним термометром.

Товариство Червоного Хреста України залучило волонтерів з України та Ізраїлю для допомоги з експрес-тестуванням паломників. Центр громадського здоров’я виділив 190 тисяч масок, які направлять до Умані. Для тестування мають доставити 50 тисяч експрес-тестів.

Свято під час пандемії: як хасиди в Умані зустрічали Рош га-Шана (фоторепортаж)
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Свято під час пандемії: як хасиди в Умані зустрічали Рош га-Шана (фоторепортаж)

В Умані відбулось святкування юдейського нового року – Рош га-Шана. Цьогоріч через коронавірус і карантинні обмеження до міста прибули, за різними оцінками, до трьох тисяч хасидів. Для забезпечення правопорядку залучили близько 600 українських поліцейських та 6 з Ізраїлю

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим. Минулого року святкування припали на 18-20 вересня, їм передували великі черги на кордоні з охочих потрапити в Україну хасидів, усупереч рішенню уряду, що в’їзд іноземцям через пандемію коронавірусу до країни заборонений до 28 вересня.

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