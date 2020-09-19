Поліція повідомила про перші результати святкувань Рош га-Шана в Умані

Поліція Черкаської області повідомила про перші результати святкувань юдейського нового року, Рош га-Шана, в Умані, що є місцем паломництва для представників релігійної течії брацлавських хасидів.

За цим повідомленням, наразі в перебігу цих святкувань порушень публічної безпеки й порядку не допущено.

Загалом за час патрулювання місць паломництва хасидів поліцейські склали сім адміністративних протоколів, мовиться в повідомленні: серед них – статті 203-1 (невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну) і 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) і 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому, повідомили в Черкаській поліції, до несення служби залучено близько 600 українських поліцейських, а також 6 поліцейських із Ізраїлю. Цей зведений загін поліцейських нестиме службу в Умані до завершення святкування Рош га-Шана.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

2019 року для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували тоді з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня (дати святкування визначаються за традиційним юдейським календарем і щороку змінюються за календарем григоріанським), до Умані Черкаської області прибули понад 30 тисяч паломників.

Цього року через небезпеки внаслідок коронавірусної пандемії уряд України напередодні святкувань практично закрив кордони України для іноземців – паломництво не належить до причин для винятків. Таким чином, в Умані перебувають ті паломники, хто прибув до України до запровадження обмежень наприкінці серпня. За оцінками, цього року їх там перебуває від кількох сотень до трьох тисяч. Цьогорічні святкування також супроводжуються низкою протиепідемічних обмежень.

Водночас багато хасидів намагалися дістатися до України й попри вже чинні обмеження. Найбільше їх зібралося на кордоні Білорусі з Україною, але намагання порушити заборону відбувалися й на кордонах України з іншими державами.

Цього року юдеї святкують настання свого 5781 року з вечора 18-го до вечора 20 вересня.