У МВС розповіли, що чекає на хасидів, які незаконно потрапили до України

Хасиди, які перетнули український кордон незаконно, будуть депортовані, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в прямому ефірі на Радіо Свобода.

«У такому випадку є адміністративний штраф і в такому випадку забороняється в’їзд від трьох до п’яти років», – сказав Геращенко.

За його словами, усі паломники-хасиди, які на законних підставах прибули в Україну, і які наразі перебувають в Умані, здали тест на коронавірус.

«Релігійна спільнота хасидів закупила вісім тисяч тестів, для того, щоб можна було двічі протестувати (паломників – ред.), які перебувають в Україні. Близько півтори тисячі хасидів встигли приїхати до запровадження обмежень. Всі, хто там знаходяться, вони всі протестовані на коронавірус і, якщо в когось буде виявлено, то є уманська лікарня інфекційна і черкаська інфекційна лікарня», – сказав Антон Геращенко.

Він також повідомив, що з Ізраїлю прибула група лікарів, які будуть турбуватися про стан здоров’я паломників.

Цього ж дня у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що паломники-хасиди 18 вересня повністю звільнили територію на кордоні біля пункту пропуску «Нові Яриловичі».

«Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного поста «Яриловичі» і попрямували відзначати Новий рік в Гомель, Пінськ і інші населені пункти Білорусі», – повідомив Геращенко.

Геращенко додав, що наразі залишилося прибрати територію і КПП «Нові Яриловичі» зможе відновити свою роботу.

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Окремо у коментарі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що стосовно термінів відновлення роботи КПП «Нові Яриловичі», то з цього приводу має бути окреме рішення уряду.

В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, який цьогоріч святкують 18-20 вересня. Через це уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині. Після цього частина паломників перемістилася до пункту пропуску «Виступовичі» в Житомирській області.

В Умані на Черкащині є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.