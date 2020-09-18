Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
18 вересня 2020, Київ 18:01
Новини | Суспільство

У МВС розповіли, що чекає на хасидів, які незаконно потрапили до України

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

Хасиди, які перетнули український кордон незаконно, будуть депортовані, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в прямому ефірі на Радіо Свобода.

«У такому випадку є адміністративний штраф і в такому випадку забороняється в’їзд від трьох до п’яти років», – сказав Геращенко.

За його словами, усі паломники-хасиди, які на законних підставах прибули в Україну, і які наразі перебувають в Умані, здали тест на коронавірус.

«Релігійна спільнота хасидів закупила вісім тисяч тестів, для того, щоб можна було двічі протестувати (паломників – ред.), які перебувають в Україні. Близько півтори тисячі хасидів встигли приїхати до запровадження обмежень. Всі, хто там знаходяться, вони всі протестовані на коронавірус і, якщо в когось буде виявлено, то є уманська лікарня інфекційна і черкаська інфекційна лікарня», – сказав Антон Геращенко.

Він також повідомив, що з Ізраїлю прибула група лікарів, які будуть турбуватися про стан здоров’я паломників.

Цього ж дня у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що паломники-хасиди 18 вересня повністю звільнили територію на кордоні біля пункту пропуску «Нові Яриловичі».

«Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного поста «Яриловичі» і попрямували відзначати Новий рік в Гомель, Пінськ і інші населені пункти Білорусі», – повідомив Геращенко.

Геращенко додав, що наразі залишилося прибрати територію і КПП «Нові Яриловичі» зможе відновити свою роботу.

Читайте також: Посол Ізраїлю про хасидів на кордоні: вони повинні повернутися до Білорусі, а звідти – додому

Окремо у коментарі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що стосовно термінів відновлення роботи КПП «Нові Яриловичі», то з цього приводу має бути окреме рішення уряду.

В Україні до 28 вересня заборонений в’їзд іноземцям та особам без громадянства, винятки є лише для окремих категорій осіб.

З 14 вересня на білорусько-українському кордон почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до України й поїхати до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, який цьогоріч святкують 18-20 вересня. Через це уряд вирішив закрити пункту пропуску «Нові Яриловичі» на Чернігівщині. Після цього частина паломників перемістилася до пункту пропуску «Виступовичі» в Житомирській області.

В Умані на Черкащині є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG