Нацгвардійці, відряджені до Умані на час Рош га-Шана, патрулюватимуть цілодобово

Військові Національної гвардії, які прибули до Умані для захисту громадського порядку на час святкування Рош га-Шана, нестимуть службу цілодобово, повідомляє пресслужба Нацгвардії.

За повідомленням, для забезпечення порядку та безпеки залучили 200 нацгвардійців, вони працюватимуть разом із поліцейськими.

«Військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу цілодобово, будуть як стаціонарні пости, так і піші маршрути, патрулювання центральної частини міста Умані та біля озера довкола місць купання паломників», – йдеться в повідомленні.

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Нацгвардійці також разом із поліцією здійснюють заходи безпеки в аеропорту «Бориспіль» у дні масового прибуття паломників та робитимуть це в дні відльоту після завершення святкувань.

Крім того, правоохоронці очікують на делегацію у складі 11 поліцейських із Ізраїлю, які мають допомогти в забезпеченні порядку.

З 1 по 6 вересня очікують прибуття до Умані понад 20 тисяч паломників-хасидів. Загалом у Нацполіції прогнозували прибуття близько 50 тисяч паломників. Поліція в місті вже працює в посиленому режимі, а СБУ провела антитерористичні навчання.

Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 7-8 вересня.