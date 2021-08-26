В’їзд до України на 3 роки заборонили хасиду, який влаштував бійку в Умані – поліція

У поліції Черкаської області повідомили про рішення щодо обмеження терміну перебування в Україні хасидові, який влаштував бійку на вулиці в Умані 22 серпня.

«22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт. 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту», – повідомила поліція.

За даними правоохоронців, щодо порушника склали адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство» та разом з Міграційною службою вирішили заборонити іноземцю в’їзд до України на три роки.

Раніше у Нацполіції прогнозували, що цьогоріч до Умані для святкування Рош га-Шана можуть прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. Поліція в місті вже працює в посиленому режимі, а СБУ провела антитерористичні навчання.

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Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 7-8 вересня.