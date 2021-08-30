На кордоні завершується підготовка до прийому десятків тисяч паломників-хасидів – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що на кордоні завершується підготовка до прийому десятків тисяч паломників-хасидів.

«Вже на початку вересня Україна очікує приїзд віруючих, які прибувають для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана. Частина паломників-хасидів прямуватиме через пункти пропуску «Бориспіль» та «Жуляни». За попередніми даними прикордонники очікують прибуття понад 20 тисяч паломників», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, прикордонники залучають додатковий персонал на тлі наближення юдейського Нового року і прибуття у цьому зв’язку до Умані тисяч хасидів.

«За допомогою технічних засобів прикордонного контролю військовослужбовці детально вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, види підробок та законодавчу базу з питань пропускних операцій», – вказали в ДПСУ.

Раніше у Нацполіції прогнозували, що цьогоріч до Умані для святкування Рош га-Шана можуть прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. Поліція в місті вже працює в посиленому режимі, а СБУ провела антитерористичні навчання.

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Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 7-8 вересня.