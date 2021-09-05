Коронавірус: в Україні вакцинували ще понад 69 тисяч людей

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували 69 260 людей. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані – 48 830, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 4 178 665.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.