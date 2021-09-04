Омбудсмен написала листа меру Івано-Франківська, який пригрозив звільненням невакцинованим співробітникам

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини написала листа міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу, який зобов’язав працівників виконавчого комітету міськради зробити щеплення від коронавірусу чи подати заяву на звільнення в разі відмови.

Як повідомив 3 вересня офіс омбудсмена, Людмила Денісова нагадала, що вакцинація від COVID-19 в Україні є добровільною, і наголосила на необхідності дотримуватися Конституції і законів, які захищають від незаконного звільнення.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків 31 серпня написав у фейсбуці, що дає працівникам виконкому два тижні на те, щоб вакцинуватися, і закликав їх звільнятись у разі небажання щепитися.

«Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина «відмазка», коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається – не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися –заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення», – написав Марцінків.

В Україні від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 повністю вакциновані понад 4,1 мільйона людей, одну дозу отримали понад 5,5 мільйона людей.