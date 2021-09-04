Коронавірус: в Україні вакцинували ще понад 167 тисяч людей

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували 167 489 людей. Одну дозу отримали 49 670 людей, повністю імунізовані – 117 819, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 4,1 мільйона.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.