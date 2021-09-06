Коронавірус: Ляшко прогнозує перехід у «жовту» зону з 13 вересня

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує перехід України з «зеленої» в «жовту» зону епідемічної небезпеки через коронавірусне захворювання COVID-19 із 13 вересня.

«Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Відповідно, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня і стосуються в основному масових заходів», – сказав міністр 6 вересня в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Ляшка, згідно з постановою уряду, на «жовтий» рівень переходить відразу вся Україна. Якщо місцями відбуватиметься погіршення до «помаранчевого» чи «червоного» рівня, країна перейде до регіонального розподілу на зони.

Зараз небезпеки переходу на «помаранчевий» або «червоний» рівень немає в жодному регіоні України, додав міністр.

В Україні за час пандемії, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 298 307 людей, 54 001 – померли.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 581 418 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085.