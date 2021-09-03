У МОЗ розповіли, скільки випадків штаму «дельта» зафіксували в Україні

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого більш заразним штамом «дельта», повідомили в Міністерстві охорони здоров’я у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 31 серпня 2021 року виявлено 855 підтверджених випадків коронавірусу «дельта»-штаму. При цьому 26 із них підтверджено методом секвенування. Інші 829 випадків виявлено за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в ході якої була визначена наявність мутації, що характерна для «дельта»-штаму», – мовиться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що найбільше випадків штаму «дельта» офіційно зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

«У Волинській, Київській і Донецькій областях – по 47 випадків. У Харківській області – 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях – по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях – по 39. При цьому у Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше у Полтавській. У Чернігівській – 25 і на випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків – у місті Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях», – розповіли в міністерстві.

У МОЗ додали, що найменшу кількість випадків «дельта»-штаму зафіксовано в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

В Україні за добу 2 вересня зафіксовано 2693 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 171 дитина і 40 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли 2 293 541 людина, 53 922 людей померли.

Штам «дельта» вперше виявили в Індії на початку року. Відтоді він витіснив більш ранні штами, зокрема, «альфа», який вперше виявили у Британії у вересні минулого року.