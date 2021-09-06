Коронавірус: в Україні вакцинували ще майже 42 тисячі людей

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували 41 787 людей. Одну дозу отримали 12 367 людей, повністю імунізовані – 29 420, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 5 581 418 людей, з них отримали одну дозу – 5 581 416 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 208 085.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають введення двох доз препарату.