МОЗ озвучило критерії переходу на онлайн-освіту, у Міносвіти кажуть – дистанційки поки не буде

МОЗ озвучило критерії переходу на онлайн-освіту, у Міносвіти кажуть – про дистанційне навчання поки не йдеться

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що наближається період, коли очікується збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19.

«Отже, залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів може змінюватися», – повідомили у МОЗ.

У відомстві вказали, що, як і раніше, навчальний процес може організовуватися залежно від потрапляння певних регіонів у «зелену», «жовту» чи «червону» зони. Усі вони і визначають умови відвідування навчальних закладів.

Водночас Міністерство освіти і науки України повідомило, що прро запровадження дистанційного навчання на території всієї України наразі не йдеться.

«У 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря №9, постановою Кабінету міністрів України № 1236, а також згідно з рекомендаціями щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти. Залежно від епідситуації на території України встановлюються рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19», – йдеться в повідомленні.

У МОН зауважують, що для очного навчання потрібно 80% провакцинованих співробітників у колективі закладу освіти (у разі встановлення «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки).

1 вересня в Україні у звичному форматі розпочався навчальний 2021-2022 рік – діти розпочали його з відвідування садочків, шкіл, а студенти – закладів вищої освіти.