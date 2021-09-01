У перший клас цьогоріч пішли понад 400 тисяч дітей – МОН

Цього навчального року у перші класи українських шкіл пішли понад 400 тисяч дітей, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Цьогоріч свято знань є особливим для більш як 400 тисяч першокласників та 130 тисяч першокурсників. Сьогодні свої двері перед вами відкриють школи та омріяні університети, які поведуть у неймовірно цікавий світ знань, до професійного становлення та саморозвитку. Я бажаю кожному учню і студенту не боятися помилок, не зупинятися на півдорозі, й нехай ваші шкільні та університетські роки будуть сповнені відкриттями, досягненнями та перемогами», – звернувся міністр.

В українських закладах освіти сьогодні новий 2021-2022 рр навчальний рік.

«Освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року. Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо», – йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

Перший урок у новому навчальному році міністерство рекомендує присвятити святкуванню 30-ї річниці Незалежності України.