Жінки вийшли на акцію протесту на півночі Афганістану, попри погрози талібів

Афганські жінки знову вийшли на акцію і закликали зберегти свої права під правлінням «Талібану» – цього разу в місті Мазарі-Шаріф на півночі країни.

Група жінок зібралася у центрі міста 6 вересня, тримаючи на руках плакати з написами «Порушення прав жінок = Порушення прав людини» і «Ми хочемо участі в політиці на всіх рівнях», свідчать фотографії, опубліковані в соціальних мережах.

Організатори протесту повідомили Радіо Свобода, що бойовики руху «Талібан» зупинили журналістів, які намагалися висвітлити демонстрацію, і побили декого з них.

За словами очевидців, таліби також погрожували тим, хто брав участь у протесті, й ображали їх.

«Талібан» ситуацію не коментував.

Подібні мітинги, що виступають за права жінок і вимагають рівності, справедливості й демократії, відбулися останніми днями у столиці Кабулі та на заході, в місті Герат.

4 вересня таліби застосували сльозогінний газ і здійснили попереджувальні постріли в повітря, коли десятки жінок провели акцію протесту в центрі Кабула з вимогою дотримання рівних прав.

Щонайменше одна жінка зазнала травм під час демонстрації в Кабулі.

Радикальне угруповання стверджує, що буде поважати права жінок, відповідно до свого тлумачення ісламського вчення.

Один із лідерів руху «Талібан» Шер Мохаммад Аббас Станекзай 31 серпня заявив ВВС, що не думає, що жінки будуть призначені на керівні посади в уряді талібів уряді, але додав, що вони відіграватимуть певну роль.

«Талібан» заявив, що жінки зможуть продовжувати свою освіту й працювати поза домом, у чому їм відмовляли раніше, коли бойовики востаннє були при владі з 1996 по 2001 рік, але таліби також пообіцяли запровадити шаріат, або ісламське право.