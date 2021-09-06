Таліби твердять про взяття Панджшеру, останньої провінції Афганістану поза їхнім контролем

З Афганістану приходять суперечливі повідомлення про те, чи вдалося талібам захопити Панджшир (Панджшер) – єдиний регіон на півночі Афганістану, що не був під контролем талібів. Бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» знову заявили про захоплення провінції. У понеділок прапор ісламістського руху був піднятий над резиденцією губернатора провінції, яка десятиліттями була колискою опору владі талібів.

Разом з тим, Фронт національного опору (NRF), сили, що протистоять «Талібану», назвав твердження талібів брехнею і пообіцяв продовжити боротьбу.

Тим часом двоє американських міністрів – оборони та закордонних справ – відправляються у поїздку країнами Близького Сходу та до Німеччини, щоб домовитися про спільні дії щодо Афганістану та про продовження евакуації з Кабула.

Суперечливі повідомлення з Панджшеру

За повідомленням інформаційних агентств, що посилаються на свідків у провінції Панджшер, тисячі бійців-талібів захопили вісім районів провінції. Також речник «Талібану» Забіхулла Муджахід заявив у понеділок, 6 вересня, що провінція Панджшер була «повністю захоплена».

«Ми зробили все можливе, щоб вирішити проблему шляхом переговорів, але вони відмовилися, і тоді нам довелося направити наші сили на боротьбу», – сказав Муджахід на пресконференції в Кабулі в понеділок.

За даними афганського інформагентства Asvaka, прапор талібів піднято над будівлею офісу губернатора Панджшері.

Тим часом Фронт національного опору (NRF) спростував твердження талібів, назвавши їх неправдивими. За словами речника NRF Алі Назарі, «вхід у Панджшер не означає перемогу». У коментарі для газети Financial Times він сказав, що бійці Фронту національного опору «змінили тактику». «Сорок вісім годин тому ми більше вели конвенційну війну. Тепер ми переходимо до партизанської війни», – сказав Назарі.

Силами, що протистоять «Талібану», керує колишній віцепрезидент Амрулла Салех, а також син знаменитого бійця проти «Талібану» Ахмада Шаха Масуда, який був убитий за кілька днів до терористичних нападів 11 вересня в США. Про місцеперебування Салеха та Масуда не було перевіреної інформації.

Після того, як президент Ашраф Гані втік з країни 15 серпня, коли таліби досягли воріт столиці, керівництво перебрав колишній віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех, який проголосив себе виконувачем обов’язків президента. Згодом того ж дня «Талібан» увійшов до будівлі резиденції президента.

Блискавичний наступ талібів по всій країні зайняв менше ніж тиждень. Близько 300 тисяч афганських урядових військ здалися або втекли.

Експерти сумніваються, що опір талібам у Панджшері може мати успіх у довгостроковій перспективі, незважаючи на географічні переваги району.

Розташована у високих горах Індукушу, долина Панджшер має єдиний вузький вхід, який місцевим бойовикам під керівництвом Масуда вдалося утримували під час наступу радянських військ у 1980-х роках, та талібів десятиліттям пізніше. Масуд був одним з кількох колишніх лідерів моджахедів, які правили Кабулом у 1992–96 роках, але міжусобиці серед них призвели до перемоги талібів у 1996 році.

Син Масуда Ахмад у недільній заяві закликав до припинення бойових дій. Масуд-молодший, який жив і навчався у Великій Британії, сказав, що його сили готові скласти зброю, але тільки за умови, що таліби погодяться припинити їхній наступ. За повідомленнями, пізно ввечері в неділю в долину Панджшер в’їжджали десятки транспортних засобів, навантажених бійцями «Талібану».

Представник «Талібану» Муджахід намагався запевнити жителів Панджширу, що вони будуть у безпеці.

«Більше немає необхідності в боях», – сказав Муджахід на пресконференції. «Усі мешканці Панджшеру – це наші брати, і вони є частиною нашої країни», – сказав він.

У неділю таліби посилили наступ на Панджшер, написавши у своєму твітері, що їхні сили захопили район Роха, один з найбільших у провінції.

Евакуація з Афганістану триває

У північній провінції Балх протягом кількох днів не можуть покинути країну принаймні чотири літаки, зафрахтовані для евакуації кількох сотень людей, які прагнуть покинути Афганістан. Причини називають різні.

Афганський чиновник в аеропорту міста Мазарі-е-Шариф, столиці провінції, сказав, що потенційні пасажири – це афганці, багато з яких не мають паспортів та віз, а отже, не можуть виїхати з країни.

Тим часом один з республіканців у Комітеті закордонних справ Палати представників США заявив, що до складу групи входять американці. Він сказав, що вони вже сиділи в літаках, але таліби не дозволяли їм злітати, фактично «тримаючи їх у заручниках».

Конгресмен від штату Техас Майкл МакКол розповів у телепрограмі Fox News Sunday, що американських громадян та афганських перекладачів утримують у шести літаках. Він не сказав, звідки ця інформація, що не підтверджується повідомленнями з місця подій.

США намагалися вивезти з Афганістану всіх своїх громадян та афганців, яким можуть загрожувати переслідування з боку режиму «Талібану» до 31 серпня, коли закінчувався крайній термін для виведення американських військ та військ коаліції, що мало поставити крапку в 20-літній окупації Афганістану західними силами.

США пообіцяли продовжувати співпрацювати з представниками «Талібану», щоб вивезти тих, хто хоче залишити країну, а бойовики пообіцяли дозволити виїхати будь-кому, хто має відповідні юридичні документи.

«Нова глава» після окупації

Держсекретар США Ентоні Блінкен, оголосивши про «нову главу» у взаємодії Америки з Афганістаном, має намір цього тижня створити єдиний фронт із союзниками щодо того, як боротися з «Талібаном». Також ідеться про забезпечення постійної підтримки евакуації американців та афганців, яким загрожує небезпека від руху «Талібан».

Блінкен вирушає до країн Катару та Німеччини у поїздку, яку багато хто називає «знаком подяки» за допомогу Вашингтону евакуювати тисячі людей з Кабула. Очікується, що Блінкен зустрінеться з вищими представниками Катару в Досі та міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом на авіабазі Рамштайн, де вони проведуть спільну нараду міністрів щодо Афганістану.

Рамштейн став транзитним вузлом, через який під час евакуації пройшло близько 30 000 осіб. За станом на п’ятницю, там все ще перебувало понад 17 000 осіб, заявили представники США.

Катар був одним з лідерів світового співробітництва з «Талібаном», туди перевели американську дипломатичну місію з Афганістану.

Також у неділю в поїздку країнами Перської затоки відлетів міністр оборони США Ллойд Остін. Він відвідає Саудівську Аравію, Катар, Бахрейн та Кувейт. Очікується, що ні Блінкен, ні Остін не зустрінуться з представниками «Талібану».

Візит двох найвищих чиновників з питань національної безпеки США має відбутися на тлі широкої критики адміністрації Джозефа Байдена – і з боку республіканців, і з боку однопартійців-демократів – через те, що його опоненти називають «безладним виведенням військ з Афганістану».

Після двох десятиліть окупації Афганістану США поспішно виводили свої війська та вивозили своїх громадян та тих, кому може загрожувати повернення «Талібану».

Це була одна з найбільших операцій з авіаперевезень в історії, під час якої було вивезено понад 120 000 американців, афганців та громадян інших країн. Попри ці зусилля, повідомляється, що близько 100 громадян США та тисячі афганців із групи ризику все ще залишалися у небезпеці. Блінкен пообіцяв продовжувати працювати над їхнім виведенням, покладаючись на зобов’язання талібів дозволити покинути Афганістан усім, хто хоче виїхати.

«Ми перебуваємо в дуже, дуже активній координації з країнами-однодумцями по всьому світу, ми продовжуємо працювати разом і використовувати важелі впливу на «Талібан», щоб він дотримався своїх зобов'язань», – сказав Блінкен під час пресконференції в Державному департаменті в п’ятницю.

США та країни Заходу, з одного боку, не визнають влади «Талібану», а з іншого – потребують співпрацювати з цим угрупуванням для того, щоб попередити гуманітарну катастрофу в Афганістані.

Головне питання зараз – забезпечити можливість вильоту з Афганістану з аеропорту Кабула тим, хто потребує евакуації. Катар є в центрі цих переговорів, бо він наразі є єдиною сполучною ланкою Афганістану зі світом. У суботу технічна група, що прибула з Катару, знову відкрила аеропорт Кабула для надсилання допомоги та для внутрішніх польотів. Переговори про відновлення міжнародних рейсів та безпеку аеропорту ведуться наразі між Катаром, талібами та Туреччиною.