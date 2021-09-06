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Таліби заявляють про контроль над провінцією Панджшер

Таліби перед входом до офісу губернатора провінції Панджшер, 6 вересня 2021 року

Таліби стверджують, що 6 вересня повністю взяли під контроль провінцію Панджшер, останню територію в Афганістані, яку утримували сили опору. Самі опоненти руху «Талібан» відкидають це твердження, але незалежного підтвердження жодного з цих повідомлень наразі немає.

Зв’язку з Панджшером немає, у провінції не працює телефонія, недоступна мережа інтернет, пошкоджені лінії електропередач.

Речник талібів Забігулла Муджахід заявив, що в долині Панджшер, розташованій приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Кабула, відбувалися жорстокі бої, а Національний фронт опору Афганістану чинив опір просуванню талібів. Речник також сказав, що жертв серед цивільного населення не було. «Цією перемогою наша країна повністю вирвана з болота війни», – твердить Муджахід.

Речник сил опору Майсам Назарі заперечує твердження талібів, він повідомив Радіо Свобода, що бої в долині, де проживає до 200 тисяч людей, тривають.

Останній оплот опору талібів: як проходять підготовку бійці Панджшера
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Останній оплот опору талібів: як проходять підготовку бійці Панджшера

Бійці, які заприсяглися чинити опір правлінню талібів в Афганістані, готуються до боротьби в останньому районі країни, в повному обсязі контрольованому ісламістським угрупуванням

Три тижні тому «Талібан» захопив більшу частину території Афганістану, взявши владу в Кабулі 15 серпня.

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