Таліби заявляють про контроль над провінцією Панджшер

Таліби стверджують, що 6 вересня повністю взяли під контроль провінцію Панджшер, останню територію в Афганістані, яку утримували сили опору. Самі опоненти руху «Талібан» відкидають це твердження, але незалежного підтвердження жодного з цих повідомлень наразі немає.

Зв’язку з Панджшером немає, у провінції не працює телефонія, недоступна мережа інтернет, пошкоджені лінії електропередач.

Речник талібів Забігулла Муджахід заявив, що в долині Панджшер, розташованій приблизно за 100 кілометрів на північний схід від Кабула, відбувалися жорстокі бої, а Національний фронт опору Афганістану чинив опір просуванню талібів. Речник також сказав, що жертв серед цивільного населення не було. «Цією перемогою наша країна повністю вирвана з болота війни», – твердить Муджахід.

Речник сил опору Майсам Назарі заперечує твердження талібів, він повідомив Радіо Свобода, що бої в долині, де проживає до 200 тисяч людей, тривають.

Три тижні тому «Талібан» захопив більшу частину території Афганістану, взявши владу в Кабулі 15 серпня.