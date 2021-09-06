«Рахунок ішов на хвилини». Розповідь пілота Вероніки Борисової про евакуацію людей із Кабула

Аделя Дубовець

Вероніка Борисова – командир літака «Боїнг-737». Вона була першим пілотом, який здійснив український евакуаційний рейс із Кабула, була там, коли столицю Афганістану зайняв рух «Талібан». Вероніка Борисова розповіла телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», як буквально за лічені хвилини екіпаж починав рейс.

(відео російською мовою)

– Тривожні новини почали надходити досить давно, але ніхто, чесно кажучи, не очікував такого стрімкого наступу. Ми чули буквально за кілька днів про те, що «Талібан» рухається все ближче і ближче до столиці Кабула. І буквально в обід того дня, коли відбувалася евакуація, надійшли новини про те, що «Талібан» перебуває вже в межах міста. Відповідно в цей момент усе почало розвиватися дуже стрімко. І підготовка до вильоту теж почала відбуватися дуже стрімко.

Той рейс планувався як просто перегінний рейс. Потім, коли було ухвалене рішення про евакуацію, терміново почали підготовку документації для того, щоб можна було в найближчі строки забезпечити виліт літака і забезпечити доставку пасажирів до терміналу. Потім усі пасажири зібралися біля терміналу, але рахунок уже йшов, я б сказала, на хвилини, тому що до того моменту, як ми потрапили на територію аеропорту, вже безпосередньо до терміналу, «Талібан» уже стояв на вході в аеропорт. Тобто навіть ті пропускні пункти, які нам доводилося проїжджати, були вже під контролем «Талібану».

Крім цього, в аеропорту починалася страшна паніка з боку людей, які всіма можливими способами намагалися полетіти на будь-яких літаках. І ця паніка наростала з кожною хвилиною, і з наближенням «Талібану» до аеропорту в нас залишалося все менше і менше шансів залишити безпечно Кабул. І там просто рахунок ішов на хвилини.

У цей момент сам аеропорт уже був під контролем американських військ – я маю на увазі саме летовище. Вони робили евакуацію своїми військовими літаками C-17, а ми намагалися зробити все можливе, щоб урятувати людей на нашому «Боїнгу».

Коли ми потрапили на борт, у нас залишалося буквально кілька хвилин для того, щоб посадити наших пасажирів, закрити двері і полетіти звідти безпечно.

Це було складно, це було емоційно важко. Рятувало тільки те, що ми знали, що ми рятуємо життя.

Вероніка Борисова, як і ще група українців та інші іноземці, багато років працювала в Афганістані як другий пілот і як командир екіпажу в афганській авіакомпанії Kam Air. 2018 року таліби вчинили напад на готель у Кабулі, де жили іноземці, зокрема й українські працівники авіакомпанії. Серед 14 загиблих тоді іноземців були й 11 працівників Kam Air, із них дев’ять громадян України.

Борисова стала відомою в світі після того, як наприкінці лютого 2021 року під її командою здійснив перший рейс перший в Афганістані повністю жіночий екіпаж.

Капітан Вероніка Борисова – на фото третя праворуч

Авіакомпанія Kam Air брала літаки в лізинг в іноземних авіакомпаній, зокрема в українських. У часи стрімкого наступу талібів було вирішено повернути літаки, що є власністю українських авіакомпаній, до України. При цьому ними було здійснено кілька евакуаційних рейсів із Афганістану до Києва.

Перший із них, який пілотувала Вероніка Борисова, вилетів із Кабула 15 серпня, в день, коли таліби ввійшли в місто.

Цей літак вивіз 79 осіб, зокрема вісім громадян України, а також громадян низки інших держав – усіх, хто на той момент зміг дістатися всередину аеропорту.