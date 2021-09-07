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Бразилія готується до масових мітингів за і проти ультраправого президента

Президент Бразилії Жаїр Болсонару виступає на мітингу проти карантину та соціального дистанціювання, квітень 2020 року

Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликав провести 7 вересня, в День незалежності країни, масові мітинги, на яких він прагне активізувати свою підтримку перед призначеними на наступний рік президентськими виборами.

Болсонару планує відвідати мітинги в столиці країни, місті Бразиліа, а також у Сан-Паулу. У Бразиліа посилено безпеку, влада перекрила доступ до центрального торговельного центру, де пройдуть тисячі людей.

Зараз опитування показують, що ультраправий президент відстає від свого попередника, висуванця лівих сил Луїса Інасіо Лули да Сілви.

Також у деяких найбільших містах країни заплановані демонстрації проти Болсонару, учасники яких протестуватимуть через ослаблення економіки та дії чинної влади за умов пандемії COVID-19.

66-річний Болсонару закликає своїх прихильників підтримати атаку на Верховний суд країни, який наказав провести кілька розслідувань щодо союзників Болсонару. Президент також виступає проти електронної системи голосування, яка, за його словами, є вразливою до шахрайства. Виборчий суд стверджує, що система є прозорою та безпечною.

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