У Бразилії демонстранти вимагають відставки президента Болсонару

Демонстранти вийшли на вулиці Бразилії 3 липня з вимогою імпічменту президента Жаїра Болсонару та прискорення вакцинації для боротьби з пандемією коронавірусної інфекції, повідомляє Reuters.

Суддя Верховного суду Роза Вебер 2 липня дозволила початок розслідування щодо Болсонару з приводу імовірних порушень у закупівлі вакцин, розроблених в Індії.

Спочатку акції протесту були заплановані на 24 липня. Активізацію протестів спричинили докази порушень, надані комітету Сенату, який розслідував заходи боротьби з пандемією, вжиті федеральним урядом.

Криза з поширенням COVID-19 у Бразилії ускладнюється повільним розгортанням кампанії вакцинації.