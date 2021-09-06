ПАРЄ відправить на вибори до Росії п’ятьох спостерігачів

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відправить п’ятьох спостерігачів за виборами в Росії. Команда буде працювати в Москві з 17 по 19 вересня, йдеться в повідомленні на сайті асамблеї.

Члени місії планують зустрітися з представниками різних партій, місцевими спостерігачами, співробітниками ЗМІ, громадськими активістами, а також зі співробітниками Центрвиборчкому Росії. За підсумками роботи буде підготовлена доповідь. Вона ляже в основу звіту про те, як Росія дотримується зобов’язань в електральній сфері.

ПАРЄ зазначила, що провести повноцінну місію цього року не вийде через епідеміологічну ситуацію, а також тому що в Росію на майбутні вибори не приїдуть їхні міжнародні партнери – спостерігачі від ОБСЄ.

Посилаючись на пандемію, російська влада скоротила число допущених спостерігачів на майбутні вибори з 500 до 60. Організація з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) вперше з 1993 року не направить на вибори до Росії свою спостережну місію.

17-19 вересня росіяни голосуватимуть на виборах депутатів нижньої палати парламенту, Державної думи, 39 регіональних парламентів, а також дев’яти губернаторів.

Перед виборами Кремль посилив переслідування опозиційних політичних діячів і незалежних ЗМІ.

Деяким опозиційним діячам також заборонено брати участь у голосуванні, більшість із них пов’язані з політичною мережею ув’язненого критика Кремля Олексія Навального.