ОБСЄ не направить спостерігачів на вибори в Росії вперше за майже 30 років

Організація з безпеки та співпраці в Європі не буде посилати спостерігачів на майбутні вибори в Росії вперше за майже 30 років через «серйозні обмеження», накладені російською владою.

4 серпня ОБСЄ заявила, що російська влада обмежила кількість спостерігачів за виборами, яких може направити міжурядовий орган, нібито через коронавірусну пандемію.

«Нам дуже шкода, що наше спостереження за майбутніми виборами в Росії буде неможливим», – сказав директор Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі.

«Наполягання російської влади на обмеженні кількості спостерігачів, яких ми могли б відправити, без будь-яких чітких обмежень, пов’язаних з пандемією, зробило сьогоднішній крок неминучим», – додав він.

ОБСЄ є однією з провідних організацій зі спостереження за виборами у світі, яка направляє експертів із 57 країн-учасниць, щоб визначити, чи є вибори вільними й чесними. Парламентська асамблея ОБСЄ також надсилає короткострокові місії спостерігачів за виборами.

19 вересня росіяни голосуватимуть на виборах депутатів нижньої палати парламенту, Державної думи, 39 регіональних парламентів, а також дев’яти губернаторів.

Перед виборами Кремль посилив переслідування опозиційних політичних діячів і незалежних ЗМІ.

Деяким опозиційним діячам також заборонено брати участь у голосуванні, більшість із них пов’язані з політичною мережею ув’язненого критика Кремля Олексія Навального.

ОБСЄ запросили спостерігати за російськими виборами, але згодом кількість дозволених спостерігачів була обмежена до 60 через, за словами російської влади, погіршення ситуації з пандемією в країні. На початку цього року ОБСЄ оцінило, що їй потрібні 80 довгострокових і 420 короткострокових спостерігачів.