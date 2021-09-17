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Чи є в росіян реальний вибір на виборах парламенту? Опитування виборців (відео)

Чи є в росіян реальний вибір на виборах парламенту? Опитування виборців (відео)
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Чи є в росіян реальний вибір на виборах парламенту? Опитування виборців (відео)

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Росіяни голосуватимуть на виборах до Держдуми Росії протягом 17–19 вересня на тлі репресій проти діячів опозиції, незалежних ЗМІ та громадських організацій.

Міжнародні спостерігачі різко критикували попередні вибори в Росії, і ОБСЄ вирішила не відправляти спостерігачів на нинішнє голосування. Радіо Свобода запитало в росіян: на вашу думку, чи є у вас справжній вибір на цих виборах? (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», RFE/RL, Reuters, AFP)

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