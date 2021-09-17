Міжнародні спостерігачі різко критикували попередні вибори в Росії, і ОБСЄ вирішила не відправляти спостерігачів на нинішнє голосування. Радіо Свобода запитало в росіян: на вашу думку, чи є у вас справжній вибір на цих виборах? (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», RFE/RL, Reuters, AFP)
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