У Росії застосунок «Навальний» зник із Google Play і App Store

Застосунок «Навальний» більше не доступний для російських користувачів у Google play і App Store, повідомляє команда російського опозиціонера Олексія Навального.

Це сталося вранці 17 вересня, коли в Росії почалося триденне голосування на виборах до Держдуми, а також в регіональні і муніципальні органи влади.

У застосунку публікують повідомлення з сайту опозиційного політика. Також там є функція «Розумного голосування».

Соратник Навального Іван Жданов опублікував відповідь Apple, в якій компанія говорить, що приводом для блокування програми стало визнання Фонду боротьби з корупцією Навального «екстремістською організацією». За версією Роскомнадзору і Генпрокуратури Росії, застосунок містить «заборонений у Росії контент» і «дозволяє втручатися у вибори», заявляє компанія.

Напередодні виборів Роскомнадзор звинуватив американські IT-компанії Google, Apple, Cloudflare і Cisco в тому, що вони допомагають «Розумному голосуванню» обходити блокування. Якщо іноземні компанії не виконають вимоги щодо припинення допомоги «Розумному голосуванню», це буде розглядатися владою Росії як «іноземне втручання у вибори», заявили в Роскомнадзорі.

На початку вересня суд у Москві вирішив, що пошукові системи повинні прибрати «Розумне голосування» з видачі. «Яндекс» погодився, а Google цього не зробив. У московський офіс компанії приходили судові пристави.

15 вересня прихильники Олексія Навального опублікували свої рекомендації щодо голосування на виборах до Держдуми і в інші органи влади Росії. Увечері того ж дня російські користувачі інтернету повідомили про проблеми з доступом до сервісу Google Docs, де були опубліковані списки «Розумного голосування».

Прихильники Навального називають свою стратегію «Розумним голосуванням»: вони пропонують голосувати за кандидатів, які, на їхню думку, мають найбільші шанси виграти у представників владної «Єдиної Росії». Партійна приналежність при цьому не має значення.