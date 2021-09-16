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У Росії тимчасово блокували Google Docs після публікації соратників Навального – моніторинг

Як заявили в GlobalCheck, 16 вересня Google Docs знову стали доступними

У Росії тимчасово не працював сервіс для створення текстових документів Google Docs після того, як соратники опозиціонера Олексія Навального оприлюднили перелік кандидатів, за яких закликають голосувати. Про це повідомила моніторингова група GlobalCheck, яка досліджує доступність вебсайтів у Росії.

За спостереженням GlobalCheck, російські оператори «МТС», «Мегафон» та «Ростелеком» почали блокувати Google Docs за кілька годин після публікацїі переліку Навального для «Розумного голосування».

Як заявили в GlobalCheck, 16 вересня Google Docs знову стали доступними.

Інша неурядова організація «Роскомсвобода» зазначила, що клієнти Tele2 у Росії також не можуть отримати доступ до сайту Google перед виборами 17-19 вересня.

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Команда Навального повідомила у своєму твіттері, що опублікувала список на Github як вирішення проблеми блокування Google Docs.

Російський Інтернет-регулятор «Роскомнагляд» заперечив, що наказував блокувати сервіс, додавши, що станом на полудень 16 вересня «відповідні Інтернет-послуги доступні на території Російської Федерації».

Росіяни з 17 по 19 вересня голосуватимуть за нову Державну Думу – нижню палату парламенту – разом із законодавчими органами у 39 регіонах та дев’ятьма губернаторами областей.

«Розумне голосування» – ідея, яку Навальний презентував у 2018 році – це онлайн-стратегія, розроблена для просування кандидатів, які, за припущенням, мають кращі шанси перемогти кандидатів від «Єдиної Росії», – правлячої партії, пов’язаної з Кремлем.

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