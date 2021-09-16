«Технологія псування настрою влади». Навіщо в Росії вигадали «Розумне голосування» і наскільки воно дієве?

За кілька днів до виборів до Держдуми Росії, які заплановані на 19 вересня, до «Розумного голосування» – головної стратегії несистемної опозиції – прикута велика увага, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Основна мета проєкту «Розумне голосування» (що з’явився в Росії у 2018 році) нині заарештованого опозиціонера Олексія Навального – підтримка кандидатів, які не мають стосунку до владної партії «Єдина Росія». «Розумне голосування» вибирає найсильнішого кандидата серед тих, хто не в «Єдиній Росії», і пропонує голосувати саме за нього.

Колишній глава штабів Навального Леонід Волков заявив, що «Розумне голосування» – це єдиний спосіб перемогти «Єдину Росію» на виборах 19 вересня. «Суть дуже проста – вона в тому, щоб всі, хто проти «Єдиної Росії», об’єдналися і віддали свої голоси не десяти різним кандидатам, а одному єдиному». Чи можливо це і в чому головна функція стратегії штабів Навального, в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів російський політолог, керівник програми «Російська внутрішня політика та політичні інститути» Московського центру Карнегі Андрій Колесников.

– Я подивилася сьогодні ролик, який виклали на каналі Олексія Навального. Там Леонід Волков каже: «Розумне голосування» – це спосіб перемагати кандидатів від «Єдиної Росії» на виборах навіть при всіх фальсифікаціях, які вони влаштовують». Як ви думаєте, це дієвий спосіб? Можна буде перемогти «Єдину Росію»?

Це демонстрація того, що є технології, які можуть показати, що влада не така сильна

– Перемогти «Єдину Росію» не можна за визначенням, при тому, що можна дуже серйозно зіпсувати їй настрій. І, швидше за все, саме за допомогою «Розумного голосування». При цьому, звичайно, дуже сильно можна допомогти комуністам, які, звісно, скажуть, що це все сталося не через «Розумне голосування», а через те, що їх підтримують люди. В результаті можна отримати думу приблизно таку ж, якою вона була раніше, – можливо, з трохи меншою наявністю «Єдиної Росії», з трохи більшою наявністю комуністів, але не нищівною.

Відповідно, на виході два пункти. Один пункт – це демонстрація того, що є технології, які можуть показати, що влада не така сильна, що вона може дати слабину. Це в плюс демократичному руху, в цілому Навальному і його команді, цей трішки деморалізований стан здатен виправити у опозиції...

Дума залишається такою ж керованою адміністрацією президента, як і була

Пункт другий: не змінюється характер політичного режиму, не змінюється характер думи, вона залишається такою ж керованою адміністрацією президента, як і була. Збільшення наявності комуністів не покращує ситуацію, можливо, трішечки її погіршує.

Так що результат вельми неоднозначний. Але це технологія псування настрою влади. І потрібно усвідомлювати це, хоча є ще два моменти. Один момент полягає в тому, що тим самим розколюється демократичний електорат, ті люди, які, можливо, орієнтувалися б на «Яблуко», голосували б за «Яблуко». «Яблуко» навряд чи б увійшло в парламент, вони могли б віддати свої голоси не за «Розумне голосування», а партії «Яблуко». І ми знову отримуємо класичну історію розколу демократичного електорату.

Ми знову отримуємо класичну історію розколу демократичного електорату

Крім того, звичайно ж, «Розумне голосування» по суті являє собою таку квазіпартію Навального або графу «проти всіх». Графи «проти всіх» немає в бюлетені, партії Навального немає в бюлетені, але фактично люди, які голосують за принципами «Розумного голосування», хотіли б проголосувати за Навального. Порахувати, скільки цих людей, неможливо, тому що всі ці голоси потонуть в голосуванні за комуністів, за «Справедливу Росію», за ЛДПР, і, здається, самі прихильники Навального визнають, що ці голоси віддадуть комуністам.

– Я бачу серед тих людей, які, очевидно, розглядають для себе можливість скористатися рекомендацією «Розумного голосування», дуже велике невдоволення через те, що там 137 місць з 225 в думі – це саме комуністи. Як ви думаєте, вони все-таки захочуть скористатися цією технологією?

– Думаю, що так, бо для багатьох все-таки важливіше зіпсувати настрій «Єдиній Росії», ніж, власне, зробити вибір. При всьому тому, що ми допускаємо, що «Розумне голосування» – це фактично голосування за Навального, це ж не справжнє голосування, це не справжній вибір. Не можна вибрати Навального в думу і його прихильників. Тому виходить так, що це всього лише технічний засіб.

Але тим не менше для багатьох це дуже важливо – для тих, кому важливіше проголосувати ідеологічно, політично за демократичну партію або хто не може собі дозволити, знову ж, через ідеологічні принципи, проголосувати за комуністів, за ЛДПР, – ті, звичайно ж, будуть незадоволені цим «Розумним голосуванням» і залишаться теж при своїй думці, проголосують за те ж «Яблуко» і, напевно, залишаться непредставленими в думі.

– Ви два чи три рази сказали словосполучення «зіпсувати настрій «Єдиній Росії». А чому цього так боїться влада? Ми можемо про це говорити за деякими проявами чи через той тиск, який чинився на самого Олексія Навального і на його прихильників, на його проєкти? Ну зміниться трохи питома вага комуністів у Державній думі – чому вони так не хочуть псувати собі настрій? Чи не собі?

«Єдина Росія» – це інше ім’я влади

– «Єдина Росія» – це інше ім’я влади. «Єдину Росію» важко назвати партією у власному розумінні слова. Звичайно, це один із псевдонімів Кремля, один із псевдонімів адміністрації президента, один із псевдонімів путінського авторитарного режиму. І в цьому сенсі приємно показати головному центру сили, що є й інший центр сили, який може щось таке трішки зіпсувати.

Але ж, дійсно, ключовий недолік «Розумного голосування» полягає в тому, що це, по суті, відмова від виборів як від виборів. Знову ж таки, ми говоримо про ці вибори, що це електоральна процедура швидше, ніж вибори. Так що тут теж є своя правота, своя логіка.

Для влади дуже важливо мати високі цифри

Насправді для влади дуже важливо мати високі цифри. Це ж влада автократична, це авторитаризм, їй потрібно показувати людям, що більшість за неї. І чим менші цифри, тим більші страхи з приводу того, а раптом вирішать, що влада слабка, раптом вирішать, що її не підтримує більше абсолютна більшість людей, – звідси і істерика. Хоча, звичайно, це якісь ірраціональні страхи Кремля: вони ж самі знають, що вони все контролюють. Але, значить, є якісь сумніви в тому, що цей контроль абсолютний, і в тому, що можна отримати високі цифри, навіть намалювавши їх будь-якими способами.

Тому що тут є прояв дуже важливий, в чому, можливо, позитивна функція «Розумного голосування», – ось ці страхи. «Розумне голосування» виявило їх і пред’явило ще до того, як люди пішли голосувати.

За півтора місяця до виборів російська влада почала блокувати всі сайти, пов’язані з Навальним, окрім сайту «Розумного голосування», який поки що працює, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». В команді Навального не виключають, що влада вчергове спробує заблокувати сайт.

19 вересня Росія голосуватиме за обрання депутатів нижньої палати російського парламенту, Державної думи, 39 регіональних парламентів та 9 губернаторів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде фіксувати порушення, пов’язані з проведенням Росією «виборів» до Державної думи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в анексованому Криму.

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори до Держдуми Росії.