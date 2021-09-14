Жители оккупированной части Донбасса не рвутся проголосовать на выборах в Госдуму России, а некоторые даже пытаются выехать за пределы ОРДЛО 17-19 сентября. Впрочем, для многих людей участие в российских выборах обязательно. На захваченной части украинско-российской границы на эти дни будет особый режим: ограничен выезд с украинскими паспортами и выезд на авто; транспорту, везущему группы на голосование, - первоочередный проезд.

Вот как обстановку в городе Радио Донбасс.Реалии описали местные жители.

Дончанка: «Люди дорожат своей работой – и голосуют»

– Слышала такие разговоры, что люди не очень хотят. Бюджетников заставляют. Если никак не в состоянии поехать – чтобы они оформлялись и голосовали онлайн, там заполняются специальные документы. Люди возмущались, но их заставляют. Возможно, под страхом, что они потеряют работу... Ведь только бюджетники еще и живут более-менее. Им хорошо платят, а остальным же тут очень мало платят или вообще не платят, поэтому они дорожат своей работой и голосуют. Но эти выборы абсолютно никому не нужны. Об этом я вообще не слышу разговоров. Абсолютно.

Паспорта России люди получают по разным причинам: кого обязывают, а кто думает, что будет какая-то выгода – пособие на детей, например. Только с этой точки зрения. Вот такие ходят разговоры. «Надо, наверное, получать – может, и правда дадут какую-то помощь...вроде детям в школе на школьную форму деньги дают в России...»

Дончанин: «В России не скрывают, что это нужно для массовости»

– До выборов всего неделя – но оккупированная часть Донбасса живет своей привычной, рутинной жизнью. Об этом политическом мероприятии местное население лишь изредка упоминает в беседах между собой. Хотя билл-бордами с напоминаниями уже больше месяца пестрят улицы Донецка. Водитель автобуса своей знакомой напомнил, что уже через неделю будет голосование в российский парламент, которые якобы «даже будут проводить и в ДНР». На что та без особой инициативы ответила: «Та слышала...»

Жители оккупированной части Донбасса, получившие российские паспорта (их не признают за пределами России) смогут голосовать на выборах в парламент РФ как на участке в Ростовской области, так и онлайн. Для онлайн-голосования дончанам следовало получить российский страховой номер — СНИЛС. Участков на неподконтрольных Киеву территориях не будет. В распоряжении ЦИК России указано, «что граждане ЛДНР» могут проголосовать лишь по партийным спискам, но не по одномандатному округу.

Почти изо всех городов ОРДО на голосование в Ростовскую область 17, 18 и 19 сентября будут ехать специальные – бесплатные – поезда, машины и автобусы. В университетах студентов с российскими паспортами заставляют отмечаться, как они проголосуют – дистанционно или в Ростовской области; отказаться нельзя. Переписки деканатов со студентами выкладывают местные телеграмм-каналы.

В некоторых школах и университетах города больше месяца функционируют инфоцентры – всего их свыше 250-ти по оккупированной части Донецкой области.

Туда местные жители обращаются, в основном, при проблемах с регистрацией на портале Госуслуг и регистрацией СНИЛС, так как надеятся, что рано или поздно получат с помощью этого номера российские социальные выплаты. Но пока без прописки на территории России – ничего не выплачивают. В целом люди уже поняли, что СНИЛС Кремль им предлагает только для выборов. Российские политики и политологи и сами уже не скрывают того, что голоса жителей «республик» нужны просто для массовости. К тому же, это повысит результат «Единой России» на выборах, которая у большинства жителей оккупированных территорий ассоциируется с главой РФ Владимиром Путиным – а другие политсилы здесь особо и не знают.

Билл-бордов за конкретные политические силы России на оккупированной территории нет: есть только однотипные плакаты с призывом голосовать, рассказывают очевидцы. По данным Восточной правозащитной группы, только около 130-ти тысяч обладателей российских паспортов в ОРДЛО получили СНИЛС – документ, необходимый для для регистрации на портале Госуслуг России, через который будет проходить дистанционное голосование. Еще около 15-ти тысяч людей группировки собираются физически отвезти для голосования в соседнюю Ростовскую область.

Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр»:

– Людей откровенно раздражает, что они получают СНИЛС, а агитационные газеты объясняют, что ни в коем случае это не приведет к получению российских пенсий. Они знают, что пенсии без прописок и сложностей получают в Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии все, кто получил российские паспорта.

Воспитатели детских садов сдают свои почты, с которых они регистрировались на портале Госуслуг, вместе с паролями, чтобы можно было проконтролировать, за кого они голосовали и голосовали ли вообще. Там жесточайшее административное давление на учителей, врачей и всех бюджетников. Во всех райадминистрациях есть человек, который по пятницам все эти недели отчитывается, сколько человек в подведомственном ему хозяйстве получили паспорта России, зарегистрировались на сайте Госуслуг, сколько поучаствовали в учениях по голосованию – строем ходили во все эти 255 консультационых пунктов и проходили с консультантами голосование. Такого ежедневного постоянного прессинга в истории «ДНР» еще не было. А ничего же не обещают!

Имея российский паспорт, можно проголосовать в любом из 15-ти участков, открываемых в селах (Ростовской области – ред.) Никаких списков, никаких наблюдателей: будет идти вал людей, которые будут организованы – всех бюджетников уже нагнули на российские паспорта к этому году, затем нагнули на СНИЛС, а теперь те, кто не нагнулся на СНИЛС, будут организованно ехать.

Татьяна Иванова, представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ по Донбассу, адвокат:

– Удерживать людей на этих территориях России становится все тяжелее. Если сначала у большого количества людей была эйфория, что будут такие же пенсии, как в России, колбаса по 2,20 (люди не в Россию вообще-то хотели, а в СССР), то сейчас все понимают, что никакого СССР не будет – пришли новые люди, которые себе набивают карманы, но еще и с оружием и отбирают свободы у людей, которые привыкли жить свободно. Также люди видят, насколько за 7 лет ушла вперед жизнь на подконтрольных Украине территориях. На оккупированных территориях люди получают от 3 до 5 тысяч рублей, если нашли за 8 – повезло. Клич получать российские паспорта вылился в то, что ко мне как к адвокату стали обращаться мои земляки, чтобы мы помогли получить на подконтрольной территории украинские паспорта. Это первый холодный душ для России. Чтобы удержать людей, нужно показывать людям, что они вовлечены во

внутрироссийскую жизнь.

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