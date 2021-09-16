Кулеба: Україна буде фіксувати порушення на «виборах», які Росія проведе на окупованих територіях

Україна буде фіксувати порушення, пов’язані з проведенням Росією «виборів» до Державної думи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в анексованому Криму, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ще раз наголошу, що, згідно з міжнародним правом, єдиний статус, яким володіє Росія в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, – це держава-окупант, і те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв’язку з цим ми будемо реагувати за вже відпрацьованою схемою: будемо фіксувати ці порушення, звертатися до партнерів», – сказав Кулеба 16 вересня.

За його словами, попри те, що це «вибори» не скасує, «але всьому приходить кінець, і російській окупації кінець прийде, і коли це станеться, ці зафіксовані порушення – за них доведеться заплатити».

Кулеба додав, що невипадково Росія відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, який наразі Україна не контролює.

«Відсутність цих місій сприяє якраз зусиллям Росії із влаштування цих «виборчих каруселей», підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей», – сказав міністр.

Вибори до російської Державної думи відбуватимуться 17-19 вересня.

Лідер підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що для тих жителів Донецької області, які отримали російське громадянство, організовують 825 автобусних і 12 залізничних рейсів у російську Ростовську область для участі у виборах до Держдуми.

За його словами, для тих, хто 19 вересня вирушить на російські дільниці для голосування, організовують спрощений прикордонний контроль.

Раніше повідомлялося, що людей повезуть за складеними на роботі списками, групами на автобусах і електричках до кордону з Росією. Там будуть висаджувати і направлятимуть пішки через шість автомобільних прикордонних переходів, де на них чекатимуть вже російські транспортні засоби.

У Ростовській області Росії створені спеціальні 16 дільниць, на яких немає списків виборців – за пред’явленням російського паспорта зможе голосувати будь-який житель окупованих бойовиками територій Донбасу.

Підготовка до виборів до російської Держдуми на окупованій частині Донбасу почалася ще навесні 2021 року. Російські паспорти за спрощеною процедурою отримали 630 тисяч жителів цих територій, порахували в Раді національної безпеки і оборони України. Всього в ОРДЛО живуть 2 мільйони осіб – це дані Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.