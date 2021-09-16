В ОБСЄ заявили про зростання на 30% числа обстрілів на Донбасі у вересні

Кількість порушень режиму тиші на Донбасі в перші два тижні вересня зросла приблизно на 30% у порівнянні з серпнем, заявив спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мікко Кіннунен. Його заяву за підсумками зустрічі ТКГ, що пройшла 15 вересня, цитує пресслужба ОБСЄ.

За даними Кіннунена, у згаданий період на Донбасі зафіксували 273 порушення режиму припинення вогню.

Він також наголосив на зростанні числа поранених і загиблих через обстріли серед цивільних: у серпні їх було 11.

«Це найбільша кількість жертв серед цивільних за місяць від початку дії угоди про перемир’я в липні 2020 року», – заявив представник ОБСЄ.

За його словами, учасники робочої групи ТКГ із безпеки продовжили роботу над проєктом доповнення до угоди про посилення режиму припинення вогню, проте все ще зберігаються розбіжності щодо характеру можливого нового механізму координації та верифікації.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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